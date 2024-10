Serie A, Antonio Conte allenatore del mese di settembre

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha vinto il premio “Philadelphia Coach of the Month” per il mese di settembre. La cerimonia di consegna avverrà prima del match Napoli-Como, previsto per venerdì 4 ottobre 2024 alle 18:30 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato i tecnici sulla base di criteri tecnici, la qualità di gioco espressa e il comportamento fair play tenuto durante le gare. Le giornate considerate per il premio sono state dalla 4ª alla 6ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“L’arrivo di Antonio Conte ha portato al Napoli una filosofia basata su lavoro duro, ambizione e una mentalità vincente. Questa nuova attitudine ha subito prodotto risultati positivi, confermando la scelta del presidente De Laurentiis di riportare in Italia uno degli allenatori più vincenti al mondo”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Le scelte tattiche di Conte, soprattutto in fase difensiva, hanno riportato il Napoli in vetta alla classifica, contribuendo all’equilibrio e all’alternanza al vertice, che rendono il campionato ancora più avvincente.

