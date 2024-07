Serie A 2024/25, Lecce: debutto con l’Atalanta, poi l’Inter

È ufficialmente nata la Serie A 2024/25, che inizierà nel weekend del 17-18 agosto e si concluderà in quello del 24-25 maggio. Il Lecce di Luca Gotti esordirà al Via del Mare con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Le pause previste per le nazionali, impegnate sia nella Nations League che nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, si terranno dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall’11 al 19 novembre 2024 e dal 17 al 25 marzo 2025.

Un solo turno infrasettimanale è previsto alla decima giornata, mentre non ci sarà alcuna pausa invernale: si giocherà regolarmente nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio.

Le Final Four di Supercoppa Italiana, trasmesse in esclusiva da Mediaset, si terranno in Arabia Saudita, a Riyad, il 3-4 gennaio 2025, con la finale fissata per il 7 gennaio nello Stadio dell’Università Re Saud.

IL CALENDARIO DEL GIRONE D’ANDATA

