Barletta, si apre il fronte ripescaggio

BARLETTA – Primo giorno utile per presentare le domande di ripescaggio in Serie D e il Barletta resta alla finestra per valutare le sue possibilità. I biancorossi avranno tempo fino a lunedì 8 luglio per formulare la richiesta di riammissione nella quarta serie nazionale, ma molto dipenderà anche da quanto sarà agguerrita la concorrenza in graduatoria. A ciò bisognerà allegare la fideiussione bancaria di 31mila euro e un contributo di 24mila euro che comprende quote associative, di iscrizione e di garanzia per i futuri tesserati.

Parallelamente, dovrebbe sbloccarsi proprio giovedì il portale federale per il deposito dei contratti. Accordo già chiuso con diversi elementi che vestiranno il biancorosso nella stagione 24/25, tra cui Turitto, Bottalico e Strambelli, soltanto da annunciare, così come Montrone, Benvenga, Lavopa e Scialpi. Ore importanti anche per comprendere la posizione di Giambuzzi e Lopez, con l’attaccante del Molfetta leggermente più vicino rispetto all’esterno ex Andria. Dietrofront, invece, nella situazione Burzio. Il centravanti argentino, con il quale c’era stata un’accelerazione ad inizio settimana, si è nuovamente allontanato dopo gli ultimi contatti tra le parti.

Attesa anche per i rinnovi, che potrebbero includere Camilleri e Lobosco in difesa, Fornaro e Basanisi a centrocampo e Caputo in attacco. Romano, con la collaborazione di De Vezze e Lorusso, punta a chiudere acquisti e riconferme nelle prossime ore, fermo restando lo sblocco del portale federale. L’apertura del fronte ripescaggio intensifica il lavoro previsto per la seconda parte della settimana. Luglio apre già scenari importanti per il Barletta.

