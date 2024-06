Continuano senza sosta gli interventi delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto, supportati dalle Compagnie di Manduria e Martina Franca e dalla Tenenza di Castellaneta, per contrastare la diffusione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

I controlli effettuati dai finanzieri hanno portato al sequestro di oltre 440.000 articoli in 36 esercizi commerciali situati a Taranto, Pulsano, Manduria, Sava, San Marzano di S. Giuseppe, Maruggio, Avetrana, Lizzano, Fragagnano, Grottaglie, Palagianello, Laterza e Ginosa. Tra i prodotti sequestrati si trovano casalinghi, bigiotteria, ferramenta, cancelleria, accessori per abbigliamento, profumi e cosmetici, tutti privi delle informazioni obbligatorie previste dal “Codice del Consumo”. Questo decreto normativo richiede infatti che i prodotti destinati ai consumatori riportino indicazioni dettagliate sulla denominazione, identità del produttore, presenza di sostanze dannose, materiali e metodi di lavorazione.

Dopo approfondite indagini, le Fiamme Gialle hanno segnalato i titolari delle 36 attività commerciali alle autorità competenti. Le indagini proseguono ora con l’obiettivo di smantellare le reti logistiche e organizzative coinvolte, e di recuperare a tassazione i proventi derivanti da tali attività illecite.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza è essenziale per garantire la protezione dei consumatori e assicurare un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possano lavorare in condizioni di equità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author