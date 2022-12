Condividi su...

Roma – Il Senato dovrebbe riuscire a mettere il sigillo sulla manovra del centrodestra nelle prossime ore dopo una tormentata discussione tra maggioranza e opposizione che dopo aver occupato l’aula della commissione bilancio ha ottenuto 1 giorno in più per l’esame, della legge di bilancio. Le ultime due manovre sono state chiuse il 30 dicembre osservano dalla maggioranza. Ma sono ore concitate per la Premier, alle prese con la sua prima conferenza stampa di fine anno. Giorgia Meloni, potrebbe trovarsi a risolvere una nuova grana oltre quella dell’approvazione del decreto alla Camera sul rave party. La questione riguarda i 30mila balneari che, stando alle regole scritte nella legge sulla Concorrenza, il prossimo anno dovrebbero vedere le concessioni messe a gara, come imposto anche da una sentenza del Consiglio di Stato.