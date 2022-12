Massafra, ecco il bilancio del sindaco Quarto

Condividi su...

MASSAFRA – Tradizionale conferenza stampa di fine anno del sindaco di Massafra Fabrizio Quarto. E’ stata una attività frenetica volta a gestire gli effetti diretti della pandemia e indiretti della guerra, ma al momento stesso a compiere importanti passi nelle nostre strategie.



Questo in estrema sintesi il “consuntivo” del sindaco Fabrizio Quarto in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno tenutasi presso la sala di rappresentanza del Palazzo De Notaristefani.

Il sindaco, alla presenza della Giunta comunale, di alcuni consiglieri e dei rappresentanti della Stampa, ha tracciato un bilancio di quanto fatto nel corso dell’anno che volge al termine e di quanto si prospetta per il prossimo 2023.

Quarto ha toccato vari punti iniziando dalle opere pubbliche avviate e non ancora concluse che provocano qualche disagio, ma che sicuramente, terminati i lavori, costituiranno una leva di sviluppo per la città. Altro argomento trattato dal sindaco è stato il risultato estremamente positivo del PUG, sottolineando “la politica del fare” che gemma buoni frutti. Nel 2023 – ha affermato il sindaco – le azioni amministrative si muoveranno su un doppio binario: quello della rigenerazione sociale e urbanistica e quello culturale con il riscoprire/rinsaldare le nostre radici. Quarto ha parlato del finanziamento ottenuto per il restauro del Castello Medievale, di quelli per il miglioramento dell’edilizia scolastica, dell’aiuto alle categorie fragili, dei bandi per la digitalizzazione, dei 3 milioni di euro per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport inserito nelle strutture sportive che saranno utilizzate per i prossimi Giochi del Mediterraneo, dei numerosi regolamenti approvati per “svecchiare” la macchina amministrativa. A tal proposito il sindaco ha ricordato il conferimento dell’importante premio (ricevuto a Venezia) “ELoGE Marchio Europeo di Eccellenza della Governance del Consiglio di Europa” alla Città di Massafra, per le buone pratiche amministrative poste in essere dall’Ente comunale nel tempo, avendo come base di valutazione gli atti di programmazione e di gestione degli ultimi 5 anni. Il primo cittadino ha anche ringraziato tutti i dipendenti (dirigenti, funzionari e dipendenti) per il lavoro svolto, tale da far riconoscere il Comune di Massafra come Ente virtuoso.

Numerose sono state le domande poste dai giornalisti al sindaco e agli assessori che hanno spaziato dalla prossima edizione del Carnevale al Piano Urbano della Mobilità sostenibile, dalla Fascia costiera alla TARI puntuale, dai lavori a rilento in Lungovalle Niccolò Andria alla viabilità sulla Statale Appia, dal canile sanitario ai tributi richiesti dal consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

La conferenza, come da consuetudine, è stata chiusa con la presentazione del calendario “Città di Massafra 2023” che quest’anno ha il titolo: “Sguardi dalla finestra”. Le foto di Domenico Semeraro creano una nuova dimensione figurativa in cui l’immagine fotografica si permea di quei significati evocativi della vita quotidiana vissuta all’interno di luoghi da cui lo sguardo si proietta verso l’esterno attraverso una finestra.

Il calendario sarà distribuito gratuitamente sino ad esaurimento copie dal 9 gennaio 2023 presso l’InfoPoint in piazza Garibaldi.