Scontro tra auto e minibus nel brindisino, cinque feriti

All’alba si domenica 6 ottobre, sulla statale 613 in direzione Lecce, all’altezza di Torchiarolo (Brindisi) in un grave incidente stradale sono rimasti coinvolti una Fiat Punto e un minibus Renault. Le quattro persone a bordo dell’auto sono state trasportate in ospedale in codice giallo, mentre il conducente del minibus, che viaggiava senza passeggeri, è stato ricoverato in codice rosso. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica dello scontro.

