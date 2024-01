Francavilla Fontana, scontro tra auto: due feriti in viale Francia

FRANCAVILLA FONTANA – Sono due i feriti nello scontro tra due auto registrato su viale Francia, periferia Nord di Francavilla Fontana, nella prima serata di oggi, venerdì 26 gennaio. Sul posto, due ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuco. Gli uomini del 115 hanno soccorso gli occupanti delle due auto e messo in sicurezza i mezzi bonificando l’impianto elettrico e quello del carburante per evitare eventuali inneschi. I feriti, che non sono in pericolo di vita, sono stati condotti in ospedale per gli accertamenti del caso.

