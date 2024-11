Scontro sulla SS172 in zona Orimini sulla strada da poco riaperta

Un nuovo incidente è andato a macchiare il tratto appena riaperto della strada statale 172. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 16.00, si è verificato uno scontro tra due autovetture all’altezza di Orimini, alla prima curva salendo in direzione Martina Franca.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in fase di sorpasso. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto bloccato, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti.

Al momento non si hanno notizie certe sulle condizioni delle persone coinvolte.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author