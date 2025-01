Scontro all’incrocio, un uomo perde la vita sulla Francavilla – Sava

FRANCAVILLA FONTANA – Un uomo è morto in un tragico incidente stradale registrato, intorno a mezzogiorno, all’incrocio tra Sp 51 ed SP 53, in agro di Francavilla Fontana, a cavallo tra le province di Brindisi e Taranto. Nello scontro sono rimasti coinvolti più mezzi, tra cui due furgoncini. Diversi i feriti e, come detto, si registra purtroppo un decesso. Sul posto, polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco, insieme ai paramedici del 118.

