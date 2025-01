Raccolta rifiuti Brindisi: via Avr, subentra Teknoservice

Il servizio di raccolta rifiuti del Comune di Brindisi passa da Avr a Teknoservice dopo la battaglia giudiziaria avviata dall’azienda che era giunta seconda in graduatoria. La ditta avrà un compito non semplice dal momento che in città si registrano dati bassissimi di raccolta differenziata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author