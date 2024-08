Scontri politici sui Giochi del Mediterraneo: ‘Basta polemiche’

Le discussioni infuocate sull’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 stanno diventando davvero eccessive. L’ultimo scambio di battute tra il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Commissario Massimo Ferrarese è solo l’ultima di una serie di polemiche che ci allontanano dall’obiettivo comune.

È fondamentale comprendere che i Giochi del Mediterraneo non appartengono a nessuna fazione politica, né al centrodestra né al centrosinistra. Si tratta di un’opportunità unica di crescita per il nostro territorio, un’occasione che potrebbe non ripetersi nei prossimi anni.

Invito tutti a mettere da parte le divergenze politiche e a unirsi per lavorare insieme verso un obiettivo comune: dimostrare che la politica può e deve avere come unico scopo il benessere dei cittadini. Così in una nota Francesco Battista, consigliere comunale di Taranto e segretario cittadino della Lega.

