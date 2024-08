Nuova organizzazione Direzione Acquisti per rilancio Acciaierie d’Italia

In un passo cruciale per il rilancio di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, i commissari straordinari hanno annunciato una riorganizzazione della Direzione Acquisti. Questa ristrutturazione vedrà il team acquisti della Sede Centrale di Milano collaborare con squadre dedicate situate presso gli stabilimenti chiave dell’azienda.

Una prima unità è già operativa nello stabilimento di Taranto, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia con le operations e i fornitori locali. Simili iniziative sono in corso di implementazione anche per gli impianti di Novi Ligure e Genova.

Questa nuova organizzazione permetterà di definire strategie di acquisto in modo più efficace, garantendo un presidio costante e una migliore integrazione con tutte le realtà produttive del Gruppo. La continuità delle strategie definite dalla Sede Centrale di Milano, supportata dai team territoriali, è considerata un fattore chiave per il rilancio dell’azienda. Lo si legge in una nota di Acciaierie d’Italia.

