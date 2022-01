BARLETTA – Non si hanno ancora notizie di Michele Cilli, il 24enne di Barletta scomparso nella notte tra sabato e domenica. Proseguono senza soste le ricerche delle forze dell’ordine, con la Polizia di Stato che ha intensificato i controlli in città fin dall’inizio della settimana.

Gli agenti del Commissariato di Barletta stanno concentrando le indagini nella zona in cui il giovane è stato visto per l’ultima volta, in un locale di piazza 13 febbraio. Nel parcheggio adiacente alla struttura è stata ritrovata l’auto di Michele Cilli, al cui interno era anche presente il giubbotto del ragazzo.

Nelle scorse ore, le autorità hanno richiesto alle attività commerciali circostanti le immagini di videosorveglianza della notte tra il 15 e il 16 gennaio, tra le ore 23 e le 4 del mattino, con particolare riferimento a piazza 13 febbraio, via Trani e via Tramvia.

Il giovane barlettano sarebbe stato visto per l’ultima volta intorno all’una e trenta, mentre si allontanava dal locale senza farvi ritorno. Al momento della scomparsa indossava una camicia di jeans, dei pantaloni neri e una sciarpa nera.

Sui social, nel frattempo, è diventato virale l’appello dei familiari, che chiedono a gran voce anche la collaborazione della cittadinanza.