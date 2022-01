LECCE – Il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile ha assegnato al Comune di Lecce 3.955.690 euro per la realizzazione di 15 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili nel territorio urbano. Le risorse impegnano il Comune a realizzare, pena la decadenza del finanziamento, 15 chilometri di nuove piste ciclabili entro il 2026, dei quali almeno 5 chilometri entro il 2023. Tra i nuovi percorsi da realizzare sarà previsto un collegamento tra una o più sedi universitarie e la stazione ferroviaria. Ammessi anche interventi di collegamento tra due o più comuni limitrofi al fine di favorire la mobilità ciclistica da e verso le sedi universitarie e i nodi di interscambio modale. “Il Polo Universitario di Ecotekne sarà finalmente collegato con la città da una pista ciclabile, per consentire a studenti, ricercatori, docenti, lavoratori, di muoversi in sicurezza su due ruote”, dichiara il sindaco Carlo Salvemini. (