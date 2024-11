Sciopero generale del 29/11: stop di 8 ore, ma limitato a 4 per i trasporti

Venerdì 29 novembre è previsto lo sciopero generale di 8 ore, proclamato da Cgil e Uil contro la manovra economica, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Tuttavia, nei trasporti, a seguito della precettazione, la durata sarà ridotta a 4 ore.

Per il trasporto pubblico locale, lo stop di bus, metro e tram avverrà dalle 9 alle 13, mentre per il trasporto aereo, inclusi i controllori di volo, sarà dalle 10 alle 14. Anche navi e traghetti si fermeranno nella stessa fascia oraria, sempre rispettando le fasce di garanzia. Restano esclusi dallo sciopero il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia.

Secondo l’ordinanza firmata dal ministro Matteo Salvini, eventuali violazioni della precettazione comporterebbero sanzioni non solo per i sindacati, ma anche per i singoli lavoratori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author