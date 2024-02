Scherma, il foggiano Samele bronzo in Coppa del Mondo a Tablisi

Medaglia di bronzo per Luigi Samele nella prova individuale della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Tbilisi. Il foggiano classe ’87 torna sul podio a poco meno da un anno di distanza dal bronzo nella prova di Varsavia. Lo stop in semifinale, per la medaglia d’argento di Tokyo 2020, contro colui che lo aveva già sconfitto proprio nella finale olimpica, l’ungherese Szilagyi, per 15-6.

Quella di Tbilisi è la 18a medaglia tra Coppa del Mondo e Grand Prix per il finanziere foggiano. Stop nel tabellone da 32 per Giovanni Repetti (19/o) e Dario Cavaliere (24/o) battuti rispettivamente dall’iraniano Pakdaman e dal francese Patrice. Domani la prova a squadre.

L’Italia, che farà il suo esordio in pedana negli ottavi di finale contro la vincente di Ucraina-Arabia Saudita, sarà rappresentata dal quartetto con il bronzo individuale Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Si è fermata sulla soglia delle “top 8” la corsa di tre spadiste italiane a Barcellona.

Nella gara individuale della Coppa del Mondo di spada femminile, sulle pedane catalane, Mara Navarria ha chiuso al 9/o posto, 10/a Alberta Santuccio e 12/a Giulia Rizzi. Il clou della tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona, però, va in scena domani: c’è la prova a squadre, dove l’Italia del Ct Dario Chiadò va a caccia di punti importantissimi per la qualifica olimpica con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

