Longo: ‘Il Sorrento somiglia al mio Picerno di un anno fa’

(Di Lorenzo Ruggieri) La venticinquesima giornata del Girone C di Serie C vedrà fronteggiarsi due realtà tanto simili quanto ambiziose: il neo promosso Sorrento, infatti, ospiterà il più affermato Picerno, in una gara dal sapore di alta classifica. Il tecnico dei lucani, Emilio Longo, ha così commentato la sfida nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: “Stimo molto Enzo Maiuri, affronteremo una squadra ben allenata. Il Sorrento dispone di diversi elementi giovani, con gamba e propensione al sacrificio. Stanno disputando un bel campionato e meritano questa classifica. È una squadra che somiglia al Picerno dello scorso anno, con pochi punti deboli che però proveremo a far emergere. In questo campionato ogni gara ha un quoziente di difficoltà molto elevato e, come noi, il Sorrento tenta di dominare il gioco contro ogni avversario. Cercheremo di sfruttare la nostra esperienza e maturità. Vogliamo migliorare quanto di buono stiamo facendo, abbiamo bisogno di una prestazione importante per portare punti a casa contro una compagine più sbarazzina sotto l’aspetto mentale”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author