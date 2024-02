Bari, tre punti nella contestazione: Lecco battuto 3-1 al San Nicola

Tris al Lecco nella contestazione del San Nicola. Il Bari batte 3-1 i lombardi, ritrova i tre punti dopo due sconfitte consecutive, si porta a quota 30, accorcia dalla zona playoff, ora distante tre punti, e allunga momentaneamente sulla quintultima in attesa di Ternana-Spezia.

Prima della gara la contestazione della curva Nord con lo striscione “Devi vendere, secondi a nessuno” e i cori che esortavano la proprietà a passare la mano, che si sono ripetuti per tutta la gara.

Il primo Bari di Iachini si schiera con il 4-3-1-2: c’è Sibilli alle spalle di Menez e Puscas. Tornano Di Cesare al centro della difesa e Benali a centrocampo.

Subito Lecco dopo un minuto: Ierardi la mette in mezzo sugli sviluppi di un calcio di punizione di Crociata: Vicari è decisivo nella deviazione in angolo.

Il Bari tiene il possesso ma è ancora il Lecco a farsi vedere al 13’ con Parigini che controlla e calcia dal limite dell’area concludendo fuori alla sinistra di Brennno.

La sbloccano i biancorossi al 25’: angolo di Sibilli, respinta corta di Ierardi che arriva sui piedi di Benali. Il regista biancorosso lascia partire un destro imparabile per Melgrati che può solo raccogliere la sfera in fondo al sacco. Minuto 38: ripartenza di Sibilli, uno due con Menez, con l’ex Pisa che ci prova a giro ma manca lo specchio. Il Bari ha anche l’occasione di raddoppiare con Puscas che riceve da Sibilli in area di rigore e strozza incredibilmente la conclusione.

L’attaccante rumeno, tra i peggiori nel primo tempo, trova il gol al 7’ della ripresa, sempre sugli sviluppi di un corner battuto da sinistra da Sibilli: Maita prolunga per Puscas che in spaccata trova il raddoppio. Lecco vicino ad accorciare le distanze al 20’ della ripresa: punizione in area dopo un pallone bloccato incredibilmente con le mani da Brenno dopo un retropassaggio di Menez: sventola di Lepore: il portiere brasiliano vola in angolo. Il Bari triplica al minuto 69: Dorval va via a sinistra e mette in mezzo un pallone che Sibilli incorna in rete trovando l’ottava rete in campionato. Accorcia le distanze il Lecco al 36’: calcio di punizione di Lepore, palla allontanata da Ricci, Ierardi la rimette in mezzo per la testa di Novakovich che anticipa un Brenno non perfetto. Il Bari chiude in 10 dopo un brutto fallo di Sersanti che costringe Sibilli ad uscire dal campo ma si divora il 4-1 con Lulic che al posto di tirare in porta da posizione favorevolissima cerca il passaggio. I biancorossi la portano comunque a casa e possono respirare dopo due settimane difficili.

24a g. Serie BKT: Bari-Lecco 3-1

Marcatori: 26’pt Benali (B), 8’st Puscas (B), 24’st Sibilli (B), 36’st Novakovic (L)

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c) (7’st Matino), Vicari, Ricci, Maita (32’st Lulić), Benali (17’st Maiello), Edjouma, Sibilli, Menez (32’st Kallon), Puscas (17’st Nasti)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Guiebre, Zuzek, Pucino, Morachioli

All. G. Iachini

Lecco (4-3-3): Melgrati, Celjak (c), Sersanti, Parigini (9’st Listkowski), Caporale, Crociata (16’st Inglese), Ionita, Guglielmotti (1’st Lepore), Ierardi, Novakovich, Buso (9’st Salcedo)

A disp.: Bonadeo, Saracco, Degli Innocenti, Bianconi, Capradossi, Frigerio, Lemmens, Galli

All. E. Bonazzoli

Arbitro: Sig. Francesco Cosso (Reggio Calabria); assistenti: Sig. Christian Rossi (La Spezia) e Sig. Federico Longo (Paola). Quarto Ufficiale: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola). VAR: Ivano Pezzuto (Lecce), AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Benali (B), Guglielmotti (L), Sibilli (B), Ricci (B), Sersanti (L)

Espulsi:

Angoli: 4-9

Rec.: 1’pt; 6’st

Note: al 41’st Sibilli ha abbandonato il campo per un problema alla caviglia con cambi terminati

Stadio San Nicola; cielo nuvoloso, pioggia a tratti, 13°C, terreno in buone condizioni; 14.978 spettatori (8.809 abbonati; 462 tifosi ospiti)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author