Scalera: ‘San Cataldo diventi polo universitario di eccellenza per il Sud’

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, vicepresidente della V Commissione Consiliare, ha visitato l’ospedale San Cataldo di Taranto,accompagnato dall’ing. Paolo Moschettini, dirigente del RUP dell’area tecnica della direzione strategica della ASL, e dall’ing. Luigi De Filippis, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto. Scalera ha sottolineato che la struttura non può nascere come un semplice distretto sanitario, ma deve diventare un grande e ambizioso polo universitario.

Durante il sopralluogo, il consigliere ha rilevato criticità e anomalie che illustrerà dettagliatamente in una conferenza stampa nei prossimi giorni presso il Consiglio Regionale Pugliese a Bari. “Il San Cataldo – ha dichiarato Scalera – può e deve diventare un grande punto di riferimento per la sanità non solo della terra jonica, ma dell’intero Mezzogiorno, riempiendolo di eccellenze”.

