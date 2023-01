Sava: Iaia, ‘Colpire Polizia Locale è attentato a cittadini’

“Occorre essere tutti uniti nel condannare con forza l’accaduto. Colpire il comando dei vigili urbani o il palazzo municipale è come prendere di mira la casa di ognuno di noi”. Dario Iaia, componente della commissione parlamentare Ambiente e Lavori pubblici e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Taranto, commenta così l’attentato al comando della Polizia municipale di Sava (Taranto).

”Ho avuto modo di collaborare quando rivestivo la carica di sindaco, tutt’ora come capogruppo di FdI in consiglio comunale, con il comando di polizia municipale di Sava e ho sempre apprezzato lo sforzo e l’impegno di tutti gli agenti per il bene comune. Sulla vicenda, ci sono indagini in corso e sono convinto si farà presto luce. Purtroppo, abbiamo visto cosa è accaduto anche sulla facciata del Senato a Roma: pur trattandosi di episodi dalla matrice differente, sono accomunati dalla totale assenza di rispetto verso le istituzioni e dunque, verso noi tutti”, conclude Dario Iaia.

