Sarnese-Manduria, Salvadore: ‘Pochi calcoli, servirà partita intelligente’

E’ la prima gara della fase nazionale che aprirà il triangolare di Coppa Italia. Il Manduria farà visita alla Sarnese, che ha vinto il torneo di Eccellenza campana. Attualmente è prima in campionato con dieci punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Guidata in panchina da Francesco Farina, vecchia conoscenza del calcio pugliese: aveva iniziato la stagione in Serie D (Girone H) con l’Andria, con un trascorso anche a Cerignola e Barletta.

Pellecchia, Yeboah ed Evacuo sono i principali realizzatori. Davide Evacuo è fratello del più noto Felice, mentre David Yeboah è passato dalla Puglia indossando le maglie del Taranto e Fidelis Andria. Dunque, una formazione forte e abbastanza quotata per il salto di categoria, con una allenatore abituato a centrare gli obiettivi.

Qui Manduria. La squadra ha sostenuto la rifinitura nella giornata di martedì al “Nino Dimitri” ed è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì 13 febbraio a San Severino. Andrea Salvadore ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della partita: assenti sicuri Maraglino e Marsili per squalifica, Aquaro, D’Ettorre e Cavaliere per infortunio. Quarta è sulla via del recupero, ma verrà valutato in prossimità della gara.

Salvadore avvisa i suoi: “Attenti al primo quarto di gara”. A margine della rifinitura, il tecnico biancoverde ha presentato la gara con la Sarnese attraverso i canali ufficiali del club. “Affrontiamo una squadra forte, costruita bene in tutti i reparti, con giocatori di esperienza che sanno come interpretare queste partite. Per noi sarà un impegno duro in cui tutti dovranno fare il massimo. Sulla carta è una vera impresa. Servirà una partita intelligente, ci dobbiamo preparare al forcing del primo quarto d’ora. Dobbiamo prendere le opportune contromisure e rispondere colpo su colpo. In questo momento è importante l’aspetto mentale e avere fiducia in noi stessi, anche noi abbiamo dei valori, nonostante le assenze. Dobbiamo puntare sulle nostre armi e non pensare ai pronostici”.

Calcio d’inizio ore 15.00 di mercoledì 14 febbraio, allo stadio “Felice Squitieri” di Sarno.

