Barletta, doppi riflettori su campo e società

BARLETTA – Il Barletta resta diviso tra calcio giocato e cessione del club. Dopo la celebrazione della Disfida, con la Curva Nord che ha illuminato piazza 13 febbraio 1503, l’attenzione torna forte sul doppio fronte biancorosso.

Squadra in campo agli ordini di Ciullo per cominciare la settimana verso il Matera, atteso al Puttilli domenica alle 14:30. Seduta di allenamento martedì pomeriggio, con la dirigenza assente e il solo tecnico leccese, con il suo staff, a guidare l’organico sul rettangolo di via Vittorio Veneto. Dopo una settimana di assestamento ed una sosta arrivata nel momento migliore, il Barletta punta a riordinare le idee e provare ad invertire la rotta contro i lucani. Spicca, negli ultimi giorni, la determinazione di Ciullo, accolta favorevolmente anche dai sostenitori barlettani che hanno assistito agli allenamenti dalla tribuna del Puttilli.

In attesa della 23^ giornata, i riflettori restano accesi anche sulla questione societaria. Martedì nuovo incontro tra Mario Dimiccoli e Francesco Divittorio, con il patron biancorosso e l’ex vicepresidente che hanno riallacciato i contatti dopo la fase di colloquio con Michele Dibenedetto, che invece ha rinunciato a proseguire la trattativa. La situazione resta in fase di stallo, con lo sguardo rivolto ad una doppia opzione: cessione immediata o a fine stagione, con l’incognita del risultato conseguito a maggio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author