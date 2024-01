Santeramo, si dimette il sindaco Casone

Bari – Il sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone, spariglia i giochi e lascia la fascia tricolore: “Mai avrei voluto rassegnare le dimissioni, ma i cittadini conoscono motivazioni e responsabilità”, spiega, citando quello che definisce “il mio attaccamento città, alla Politica con la P maiuscola e a tutti coloro che mi sono stati vicini dal 28 dicembre, giorno della sfiducia”, dopo la conferenza stampa che ufficializza la decisione. Il provvedimento che porrebbe fine all’amministrazione vede compatti cinque componenti di maggioranza e tre consiglieri di opposizione. Venti giorni di tempo, come prescrive la legge, per ritirare le dimissioni. In alternativa, diventeranno irrevocabili e sanciranno lo scioglimento dell’assemblea cittadina e l’arrivo di un commissario nel centro del Barese.

