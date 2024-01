Roma – Una riunione chiarificatrice tra Governo e Regione Puglia. Sotto la lente, il possibile scorporo dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dal Policlinico. L’idea e’ quella di renderlo autonomo a tutti gli effetti. Almeno, è quanto emerso dalla riunione al ministero della salute tra il sottosegretario Gemmato, Michele Emiliano, assessori e tecnici competenti. Un atto dovuto, per rispondere alle istanze dei cittadini e soprattutto dei piccoli pazienti pugliesi che meritano un polo pediatrico efficiente. Tempi, modi e risorse verranno stabiliti. Non sarà facile il processo ma in piedi fa sapere, Palese c’è un progetto concreto

