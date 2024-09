Sant’Arcangelo: scritte contro Forze dell’Ordine, la nota di “Libera”

Il Presidio di Libera Senise Sant’Arcangelo esprime profonda preoccupazione per i fatti accaduti nella serata di domenica scorsa, quando sono state rinvenute, in piazza Levi di Sant’Arcangelo – uno dei principali luoghi di ritrovo della comunità – vili scritte sui muri rivolte alle forze dell’ordine, accompagnate dal tentativo di incendio. Questi atti vandalici, oltre a dimostrare disprezzo per gli spazi pubblici, rappresentano un grave attacco al tessuto civile e democratico della società.

Tali gesti, spesso alimentati da sentimenti di odio e di rifiuto dell’autorità, non solo minano la convivenza civile, ma offendono chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza e il rispetto della legge. In risposta a queste manifestazioni di violenza e intolleranza, è fondamentale che la comunità si unisca, riaffermando i valori del rispetto, della legalità e della solidarietà verso le istituzioni democratiche.Libera sottolinea l’importanza di una risposta collettiva e coesa, attraverso la condanna unanime di simili episodi, il supporto alle forze dell’ordine e la promozione di una cultura della legalità e del dialogo.

