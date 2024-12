Santa Barbara, Vigili del fuoco e marinai in Basilica minore

FRANCAVILLA FONTANA – Vigili del fuoco e marinai insieme, in preghiera, al cospetto della Santa patrona: è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre nella Basilica Minore Pontificia del Santissimo Rosario di Francavilla Fontana. Alla presenza di numerose Autorità civili e militari si è tenuta la Solenne Celebrazione Eucaristica in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La messa è stata celebrata da monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria.

Santa Barbara, Vigili del fuoco e marinai: la Cerimonia

La manifestazione, organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi – Distaccamento di Francavilla Fontana e dal cittadino Gruppo A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), ha visto la partecipazione dei Sindaci del territorio di competenza del distaccamento VV.F., delle Associazioni d’Arma e della Croce Rossa Italiana.

Di fatto, la Santa è divenuta la patrona di numerose professioni militari (Artiglieri, Artificieri, Genio militare) e di tutto ciò che riguarda il lavoro in miniera e dei Vigili del Fuoco. Per la Marina Militare (di cui fu confermata patrona da Pio XII con il “breve pontificio” del 4 dicembre 1951), la Santa fu scelta, in particolare, perché simboleggiante la serenità del sacrificio di fronte a un pericolo inevitabile.

Il 4 dicembre di ogni anno donne e uomini della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa Patrona. E’ tradizione, infatti, a bordo delle navi, i cui depositi munizioni prendono denominazione di “Santa Barbara”, e presso tutti i Comandi della Forza Armata nonché dei vari Comandi VV.F. d’Italia, commemorare la ricorrenza di Santa Barbara.

Santa Barbara, l’omelia del Vescovo

Nell’omelia il Vescovo ha rimarcato quanto sia importante per l’intera comunità l’operato dei Vigili del Fuoco e di quanto rischioso sia l’operato degli uomini del Corpo Nazionale quando sono impegnati negli interventi di soccorso tecnico urgente. Ha sottolineato anche l’importanza degli uomini della Marina Militare che anch’essi sono pronti a rischiare la propria vita per difendere la Patria.

Celebrare Santa Barbara significa ricordare una Santa Martire capace di capire e testimoniare cosa significhi perdere la vita e farne un dono per gli altri. È questo ciò che serve per portare avanti un servizio al Paese, come quello dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, chiamati a dimostrare come la difesa dei nostri mari e dei nostri cittadini sia davvero un’azione quotidiana. La Marina Militare ed il Corpo dei Vigili del Fuoco rappresentano l’essere umano, il suo coraggio, la sua generosità che sono al centro di questo ideale di servizio che si incarna in quella determinazione che è tipica della figura della Santa. Un ideale a difesa della vita.

Molto emozionante infine è stato il momento in cui sono state ricordate dal funzionario responsabile del distaccamento VV.F. di Francavilla, l’Isp. de Milato Oronzo, le ultime tre vittime che hanno perso la vita nell’espletamento del servizio nel C.N.VV.F. alle quali sono state dedicatele preghiere dei Vigili del Fuoco in servizio ed in congedo seguite dalle note del “ Silenzio”, suonato dal vivo dal M° Cesare Della Corte. La celebrazione si è conclusa con la lettura della Preghiera al Marinaio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author