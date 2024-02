Sanremo, allarme bomba: evacuata Villa Nobel

Una telefonata anonima ha scosso la serata a Villa Nobel durante la festa di inaugurazione di “Oltre il Festival”, il progetto di Radio Mediaset che coinvolge sei emittenti radio durante la settimana di Sanremo. L’allarme è scattato quando è stata annunciata la presenza di una bomba, costringendo l’evacuazione immediata.

La festa, promossa dalla Radio Mediaset in vista del 74º Festival di Sanremo, era frequentata da numerosi artisti che parteciperanno all’atteso evento musicale. La Polizia, giunta sul posto in risposta alla chiamata anonima, ha prontamente isolato l’area, affiancata dall’intervento dei Vigili del fuoco e gli per eseguire controlli approfonditi.

“Eravamo seduti ai tavoli quando sono entrate le forze dell’ordine e ci hanno chiesto di uscire velocemente, senza specificare altro né fare accenno ad allarmi bomba”, hanno raccontato alcuni partecipanti alla festa. Diversi artisti in competizione al festival hanno lasciato la villa ed è stata bloccata la strada per i controlli di sicurezza.

Le autorità stanno indagando sulla chiamata anonima garantendo la massima sicurezza prima di autorizzare il rientro degli ospiti a Villa Nobel.

