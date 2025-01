Sanità pugliese: chiarimenti sull’Ospedale Monopoli/Fasano

In un momento di trasformazioni cruciali per la sanità pugliese, emergono ulteriori chiarimenti sul ruolo del nuovo Ospedale di Monopoli/Fasano e sull’impatto che avrà sulla rete sanitaria locale.

La struttura, di competenza della ASL di Bari, non può essere inclusa negli atti aziendali della ASL di Brindisi, come ribadito dal Consigliere regionale per la Sanità, Tommaso Gioia. L’ospedale, già operativo, rappresenta una risorsa essenziale per i cittadini della Puglia, in particolare per i residenti di Fasano, che vedono così colmato il vuoto lasciato dalla chiusura del precedente ospedale cittadino.

Gioia sottolinea l’importanza di garantire che questa nuova infrastruttura non comprometta la funzionalità dell’Ospedale di Ostuni, il quale deve mantenere i 102 posti letto previsti dal piano di riordino regionale. Con una provincia già sottodimensionata rispetto al numero di posti letto necessari per la popolazione, Gioia evidenzia l’urgenza di considerare i flussi di mobilità sanitaria, sia intra che extra regionali, per preservare un servizio di qualità.

Parallelamente, il Consigliere rilancia la necessità di costruire un nuovo ospedale a Brindisi, in sostituzione del vetusto “Antonio Perrino”, realizzato negli anni ’70. Secondo Gioia, le moderne strutture ospedaliere devono rispondere a criteri di flessibilità e sostenibilità: layout orizzontali per facilitare la circolazione, efficientamento energetico, utilizzo di materiali sostenibili e impianti fotovoltaici. Questi elementi, oltre a ridurre i costi energetici, migliorano il benessere dei pazienti e del personale sanitario.

Infine, Gioia rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile il progetto dell’Ospedale di Monopoli/Fasano, dalla Regione Puglia ai tecnici e agli operai coinvolti, riconoscendone il valore per il territorio e ribadendo l’impegno contro ogni forma di impoverimento delle risorse sanitarie locali.

