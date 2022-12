Sanità Puglia: Caracciolo, ‘Asl stabilizzino anche fisioterapisti’

Condividi su...

Linkedin email

“La delibera sulle stabilizzazioni del personale sanitario delle Asl rappresenta solo un primo passo. Le aziende sanitarie locali potranno rafforzare i propri organici con ulteriori provvedimenti”. Filippo Caracciolo, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, commenta così la stabilizzazione di 3.333 dipendenti della sanità. “Oltre ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e agli OSS – spiega Caracciolo – ci sono altre figure professionali importanti da tenere in considerazione, come, ad esempio, i fisioterapisti. Il mio invito alle Asl è quello di assorbire le graduatorie vigenti per dare anche a questi professionisti certezze per il futuro. Entro il 19 dicembre le aziende sanitarie locali dovranno presentare il piano di fabbisogno 2021-2023, sarà l’occasione per comprendere le possibilità di rafforzamento del personale”.