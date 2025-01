Sanità, Piemontese: “Uscita Puglia da piano di rientro non a rischio”

Bari – Sotto accusa ma senza conseguenze. È l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, a rassicurare sull’uscita della Puglia dal piano di rientro sanitario. Succede dopo i rilievi della Ragioneria di Stato che riguardano in primis i costi per le prestazioni erogate dai privati e quelle per i farmaci. Le informazioni contenute nel monitoraggio della spesa sanitaria – quelle dalle quali sarebbero derivati gli alert in questione – sarebbero relative, infatti, ai dati contabili e gestionali del 2023 e i dati relativi alla nuova annualità – e al triennio fino al 2026 – sarebbero decisamente migliori e già inviati al ministero a dicembre scorso.

