Sanità Martina Franca: ‘Segnali di miglioramento, ma restano criticità’

“Dopo oltre un anno dal consiglio monotematico sulla sanità locale, promosso su nostra iniziativa, la situazione dell’ospedale di Martina Franca sembra essere migliorata. La visita del sottosegretario Marcello Gemmato ha dato un impulso concreto all’evoluzione della situazione di stallo in cui versava l’ospedale. Successivamente, una commissione comunale ha relazionato direttamente in Regione lo stato critico dell’ospedale, seguito da un incontro con i vertici dirigenziali locali”, scrive in una nota il coordinamento cittadino Fratelli d’Italia di Martina Franca.

“Grazie all’attenzione del sottosegretario Gemmato e di Gregorio Colacicco, direttore generale ASL Taranto, alcuni reparti, come Cardiologia e Urologia, sono tornati operativi. L’impiego dei tirocinanti ha rafforzato la presenza in corsia, ponendo l’attenzione sulla formazione del futuro organico sanitario. Tuttavia, permangono difficoltà nei reparti di Pronto Soccorso, Pediatria, Radiologia e laboratorio analisi, evidenziando una persistente carenza di personale. L’ospedale, essendo un presidio di frontiera tra tre province, deve accogliere urgenze non solo locali ma anche del circondario extra-provinciale”, sottolinea il coordinamento FdI Martina Franca.

“Il lavoro del Ministero della Salute, in questi quasi due anni di Governo Meloni, mira a recuperare il tempo perso in decenni di malagestione regionale. Un esempio è l’accordo di programma per oltre 205,6 milioni di euro destinato al potenziamento dell’edilizia sanitaria in Puglia. I lavori di recupero e ristrutturazione dell’ospedale di Martina Franca procedono velocemente, lasciando sperare in un prossimo completamento. In seguito al successo di Martina Franca, è prevista una visita del sottosegretario Gemmato e del direttore Colacicco all’ospedale Moscati di Taranto per verificarne l’operatività e sollecitare l’apertura del Pronto Soccorso, necessaria per decongestionare sia Martina Franca che il SS. Annunziata di Taranto”.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e della concretezza dimostrata dagli esponenti del Governo Nazionale. Continueremo a vigilare affinché la sanità locale migliori, restando al fianco dei cittadini e del personale sanitario”, conclude la nota di FdI Martina Franca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author