Sanità: in Puglia oltre 1.200 nuove assunzioni

Buone notizie per la sanità. È stato approvato il piano per le assunzioni delle Asl. Saranno assunte 1287 persone, cosi ripartiti :

582 dirigenti medici,

37 Dirigenti veterinari,

24 Dirigenti sanitari non medici,

10 Dirigenti tecnico professionali,

327 infermieri,

47 unità di personale ostetrico,

43 unità di personale della prevenzione,

65 personale della riabilitazione,

102 unità di personale tecnico sanitario e

50 unità di personale tecnico professionale (autisti di ambulanza, assistenti sociali e tecnici informatici).

Oltre alle assunzioni procederemo con le stabilizzazioni con 1237 unità che hanno maturato i requisiti e 491 che stanno per maturare il requisito.

La stabilizzazione riguarda:

113 dirigenti medici,

650 infermieri e la restante parte sa tecnici sanitari,

93 amministrativi,

77 tecnici – professionali,

39 Dirigenti sanitari non medici,

6 veterinari ,

38 personale della riabilitazione,

36 ostetriche e

12 personale della prevenzione ed altre figure professionali.

Un totale di 2.500 unità di personale tra stabilizzazione e nuove assunzioni.

“Esprimiamo soddisfazione insieme al Presidente Emiliano e dell’assessore alla Sanità, per il lavoro unanime svolto assieme al dipartimento Salute e alle direzioni strategiche delle Aziende ed Enti. Il provvedimento vuole dare un importanza, non solo a livello occupazionale per il sistema sanitario, garantendo di non sforare i limiti dello spazio finanziario , ma dare un servizio di primaria qualità all’ utenza per risolvere le incombenze sanitarie, tra cui snellire le liste d”attesa garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza”. Così Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

