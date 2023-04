Sanità: I parlamentari pugliesi incontrano il sottosegretario Gemmato

I parlamentari di centro destra preoccupati dalla precaria situazione sanitaria pugliese, tra l’altro diffuse anche sui mezzi stampa in questi giorni, hanno incontrato il Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato.

Dall’incontro emerge una situazione estremamente allarmante sullo stato di salute pubblica pugliese nonostante il Governo Meloni, a differenza dei Governi precedenti, abbia stanziato mezzo miliardo di euro in più rispetto all’anno precedente.

Abbiamo quindi deciso di proseguire l’approfondimento su questa grave situazione con un confronto permanente tra Ministero, Parlamentari e Gruppi Consiliari Regionali.

Allo stato attuale i servizi sono inadeguati e l’Amministrazione Emiliano taglierà altri costi o inasprirà la pressione tributaria, faremo di tutto perchè siano garantiti da parte del governo regionale adeguati livelli di assistenza sanitaria.

Rita Della Chiesa (Forza Italia), Mauro D’Attis (Forza Italia), Giandiego Gatta (Forza Italia);Davide Bellomo (Lega), Rossano Sasso (Lega), Saverio Congedo (Fratelli d’Italia), Mariangela Matera (Fratelli d’Italia), Dario Iaia (Fratelli d’Italia), Alessandro Colucci (Noi moderati), Giandonato

Lasalandra (Fratelli d’Italia), Giovanni Maiorano, (Fratelli d’Italia), Andrea Caroppo (Forza Italia), Toti Di Mattina (Lega), Roberto Marti (Lega), Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia),Vita Maria Nocco (Fratelli d’Italia), Anna Maria Fallucchi (Fratelli d’Italia), Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia), Dario Damiani (Forza Italia).

Maria Teresa Carrozzo

