San Severo: tentano colpo al bancomat con escavatore, sorpresi dai carabinieri

Una banda ha tentato di scardinare lo sportello bancomat di una filiale Unicredit nel cuore del centro storico di San Severo (Foggia), ma l’operazione è fallita.

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, intorno alle 4.00, i malviventi sono giunti in città con un escavatore, percorrendo le stradine del centro fino alla banca. Dopo aver distrutto l’ingresso del bancomat, però, sono stati sorpresi dall’arrivo dei carabinieri, probabilmente avvisati dall’allarme. In fuga a mani vuote, i banditi hanno abbandonato anche il mezzo utilizzato per l’assalto.

Le indagini sono in corso, avvalendosi del sistema di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. Questo non è il primo episodio di questo tipo nella provincia di Foggia, dove i malviventi hanno già utilizzato escavatori per colpire altri istituti bancari e postali.

Antonella D'Avola