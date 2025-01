San Severo, impatto violento tra due auto: un morto e un ferito grave

Terzo incidente mortale in meno di tre giorni in provincia di Foggia. E’ di un morto e un ferito grave il bilancio dell’ennesima tragedia della strada verificatasi nella tarda mattinata di domenica 12 gennaio lungo la SS16 in direzione San Severo, all’altezza del distributore di benzina Free Way dove due auto, una Fiat 500 e una Ford Fiesta, hanno impattato violentemente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto anche con Elisoccorso. Per il conducente della 500 però non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. In gravi condizioni il figlio che viaggiava con lui in auto. Illeso il conducente della Ford Fiesta che stava facendo manovra per uscire dal distributore. I feriti sono stati trasportati presso il Policlinico Riuniti di Foggia.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts