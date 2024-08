San Pietro Vernotico, incidente tra auto ferita una sedicenne

Auto contro il guard rail nei pressi della rotatoria tra Torchiarolo e Lendinuso nella notte di ferragosto, coinvolta anche un altra vettura. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, oltre ai colleghi brindisini, oltre ai vigili del fuoco del comando di Brindisi ed i sanitari del 118 che hanno prestato le cure all’unica ferita, una sedicenne, residente a San Pietro Vernotico, per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi per poi essere trasferita all’ospedale “Fazzi” di Lecce. Da chiarire le dinamiche che hanno portato all’impatto tra due auto.

Disposto il sequestro, da parte dell’autorità giudiziaria, dei due mezzi coinvolti.

Davide Cucinelli