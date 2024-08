San Pietro Vernotico, spari a Campo di Mare: giovane ferito

SAN PIETRO VERNOTICO – Ferito da un colpo esploso di notte, su una spiaggia a Campo di Mare, San Pietro Vernotico. Il giovane, che stava festeggiando il Ferragosto insieme agli amici, per fortuna sta bene, “graffiato” solo di striscio all’altezza del polpaccio, ma che paura la scorsa notte sulla litoranea. Sul posto, i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale, al Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Si indaga per comprendere cosa sia successo. Non si esclude che il giovane sia stato raggiunto da un colpo esploso per “festeggiare” la ricorrenza. L’episodio si è verificato a ridosso di un lido.

