San Pietro Vernotico, arrestato un 18enne trovato in possesso di cocaina

La Polizia ha arrestato un 18enne di origini rumene a San Pietro Vernotico per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente è sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno. Gli agenti stavano svolgendo dei controlli ad un gruppo di persone che si trovavano nei pressi di una sala scommesse. Poi hanno notato il giovane distanziarsi e lo hanno avvicinato. Quest’ultimo ha opposto resistenza ai poliziotti, spingendoli e tentando una fuga, risultata breve poiché è stato fermato. Perquisito, il 18enne si trovava in possesso di un contenitore con all’interno 14 dosi di cocaina, poi sequestrata, per un totale di 11,63 grammi.

