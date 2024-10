Francavilla Fontana, due consiglieri comunali denunciano la pericolosità di via Quinto Ennio

Due consiglieri comunali “indipendenti” di Francavilla Fontana denunciano la pericolosità di via Quinto Ennio, una delle arterie cittadine principali e assai trafficate. Dario Mancino e Giacomo Gallone, dopo l’ultimo incidente verificatosi ai danni di un pedone investito da un auto nella giornata di martedì scorso, hanno preso carta e penna per rappresentare all’assessore al ramo la messa in sicurezza del tratto stradale con nuovi attraversamenti pedonali.

“Il 27 maggio scorso – affermano Mancino e Gallone – durante una seduta del Consiglio Comunale, abbiamo presentato un’interrogazione sulla sicurezza stradale in via Quinto Ennio, sollevando preoccupazioni riguardo alla velocità delle auto e alle manovre pericolose. L’assessore Sergio Tatarano, nella sua risposta, aveva dichiarato che non vi era la volontà di realizzare nuovi attraversamenti pedonali, ma che in futuro si sarebbe valutato un intervento. Sono già passati cinque mesi da quel momento e, purtroppo, nulla è cambiato”.

I due esponenti politici denunciano “la lentezza, la pigrizia e la mancanza di attenzione nel considerare le segnalazioni dei cittadini”. Ed aggiungono: “Inaccettabile continuare su questa strada. La presenza di un solo attraversamento pedonale, distante 300 metri dalla rotonda di Borgo Croce, non è sufficiente a garantire la sicurezza dei pedoni in un’area così trafficata. Chiediamo con urgenza un ripensamento da parte dell’Amministrazione. La sicurezza dei nostri concittadini deve essere una priorità assoluta. È necessario pianificare e realizzare ulteriori attraversamenti pedonali non solo in Via Quinto Ennio, ma in tutto il territorio dove la situazione lo richiede. Non possiamo permettere che accadano ulteriori tragedie. La nostra comunità merita strade sicure e un’Amministrazione pronta a intervenire”.

