SAN MICHELE SALENTINO- Si conferma primo cittadino di San Michele Salentino con oltre il 90% di voti il Sindaco uscente Giovanni Allegrini, rappresentante di una coalizione civica vicina al centrosinistra. San Michele Salentino è l’unico comune del Brindisino in cui si è votato ieri. Il centrodestra non ha presentato nessuna candidatura. Allegrini ha ottenuto il 92,7% delle preferenze (3.023 voti) mentre il suo sfidante Antonio Chirico ha raggiunto il 7,3% (240 preferenze). A San Michele Salentino, comune sotto i 15mila abitanti, il centrodestra non ha trovato l’intesa su un nome per poter partecipare alle amministrative. A vuoto ogni tentativo da parte dei rappresentanti territoriali di Fratelli D’Italia, Forza Italia e Lega. “Se abbiamo raggiunto questo risultato – commenta Allegrini – non è solo merito mio ma di un’intera squadra che mi ha sostenuto in maniera importante, non solo nei cinque mesi ma anche durante la campagna elettorale”.