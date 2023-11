San Giorgio Jonico: Polizia sospende una pizzeria

Ancora una volta la Polizia è scesa in campo per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie che regolano l’attività di ristorazione a tutela della salute dei consumatori.

I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa, in collaborazione con i tecnici della prevenzione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL di Taranto, hanno controllato una pizzeria di San Giorgio Jonico riscontrando gravissime carenze igieniche degli ambienti e delle attrezzature, finanche la mancanza di un idoneo impianto idrico. Sono stati trovati circa 300 kg di prodotti alimentari di origine animale e vegetale privi di etichettatura e rintracciabilità, oltre a uno stoccaggio non idoneo a prevenire eventuali contaminazioni. È stato disposto il sequestro degli alimenti e l’immediata distruzione poiché potenzialmente dannosi per la salute.

A causa delle gravi carenze igienico sanitarie, i tecnici del SIAN hanno disposto l’immediata sospensione del locale fino al ripristino delle idonee condizioni, mentre al titolare della pizzeria sono state elevate sanzioni per un valore di 4mila euro.

