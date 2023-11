Grottaglie: carenze igienico-sanitarie, chiuso bar pasticceria

Un bar pasticceria/gelateria di Grottaglie è stato momentaneamente chiuso dai tecnici del Sian dell’Asl Taranto per gravi carenze igienico sanitarie e la presenza di circa 20 kg di prodotti alimentari, finiti e semilavorati, privi di etichettatura e rintracciabilità.

La Polizia ha disposto l’immediata sospensione dell’attività del locale fino al ripristino delle idonee condizioni igienico sanitarie e la distruzione immediata dei prodotti alimentari privi di tracciabilità. Al titolare del bar sono state elevate sanzioni amministrative per più di 2mila euro. Avviati anche accertamenti per tre dipendenti per verificare la loro posizione lavorativa presso l’Ispettorato del Lavoro.

