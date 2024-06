San Ferdinando, assalto a bancomat: banditi in fuga a mani vuote

Il bancomat della Bper banca che si trova in via Roma, a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, è stato fatto esplodere intorno alle cinque e

mezza del mattino di oggi. Gli autori del colpo avrebbero usato un ordigno rudimentale che ha danneggiato l’erogatore automatico

di banconote: il colpo però sarebbe fallito e i banditi sono fuggiti a mani vuote. Il boato ha svegliato i residenti della zona. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, che hanno fatto rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

