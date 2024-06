Brindisi, rilievi completati: dissequestrata la nave-scandalo del G7

Acquisiti tutti gli elementi nel corso di varie ispezioni effettuate a bordo, è stato revocato il sequestro probatorio della “Goddes of the night”, la nave da crociera che avrebbe dovuto ospitare duemila donne e uomini delle forze dell’ordine inviati a Brindisi per il G7 e rivelatasi inadeguata. Il sequestro della nave è avvenuto il 12 giugno scorso alla vigilia del summit, e nei giorni successivi erano stati già prelevati alcuni campioni di acqua dalle docce.

Le indagini sono state affidate al Servizio centrale operativo e dalla squadra mobile di Brindisi. L’ipotesi di reato è frode in pubbliche forniture, nel registro degli indagati è stato iscritto il nome dell’amministratore unico della compagnia marittima.

La nave, nella serata di sabato, ha lasciato il porto di Brindisi.

