Ostuni, esplosione in appartamento: feriti in ospedale

Paura in via Garibaldi, a Ostuni (Brindisi), dove una bombola di gas è esplosa all’interno di un appartamento. La famiglia che vi risiede è rimasta ferita, ma per fortuna nessuno sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, riuscendo a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

