San Ferdinando, 41enne di Canosa morto in incidente stradale

SAN FERDINANDO – Terribile incidente stradale in territorio di San Ferdinando. Un uomo di 41 anni, originario di Canosa, ha perso la vita nell’impatto di un’auto contro un albero. Ferito, invece, un 18enne che viaggiava con lui.

L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di martedì, è ancora in corso di accertamento. Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità. All’arrivo dei soccorsi, per il 41enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane di 18 anni, invece, è stato trasportato presso l’ospedale Bonomo di Andria.

