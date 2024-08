Salvano vita a bambino, sindaco Angarano ringrazia Pronto Soccorso Bisceglie

Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, si è congratulato con l’equipe del Pronto Soccorso del “Vittorio Emanuele II” per il salvataggio della vita di un bambino nelle scorse ore.

Il primo cittadino ha ringraziato i sanitari sui suoi social: “Congratulazioni a tutta l’equipe del Pronto Soccorso di Bisceglie, coordinata dal Dott. Donato Iacobone, che con prontezza, lucidità e professionalità ha salvato la vita ad un bambino.

Se questo è stato possibile è anche merito del nuovo carrello d’emergenza pediatrica recentemente fornito dalla Asl Bt al Pronto Soccorso del nostro ospedale, uno strumento progettato per semplificare e accelerare le decisioni cliniche poiché contribuisce a ridurre gli errori e a migliorare l’efficienza delle cure.

Una mossa decisamente lungimirante. Un ringraziamento non può che andare alla Direttrice Generale della Asl Bt, Tiziana Dimatteo, e alla Direttrice Sanitaria dell’ospedale, Pierangela Nardella.

Sempre in tema di sanità legata ai più piccoli, è il caso di ricordare che l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal Dott. Giacomo Triglione, grazie al lavoro di personale qualificato e con una lunga esperienza, ha superato la soglia dei 500 parti in 11 mesi dopo lunghi mesi di sospensione dovuta all’emergenza Covid, durante la quale, come tutti ricordiamo, il nostro ospedale fu interamente dedicato alla cura e all’assistenza di pazienti contagiati dal virus.

Non a caso l’Unità Operativa, rammodernata dopo importanti lavori di riqualificazione del reparto e recentemente insignita dei tre bollini rosa da Fondazione Onda in una cerimonia al Ministero della Salute, ha visto giustamente riconfermati i 24 posti letto nel recente piano di riordino ospedaliero della Regione Puglia.

Sempre in tema di sanità, va sottolineato un significativo sviluppo che riguarda il nuovo ospedale del Nord Barese. Abbiamo infatti formalizzato l’avvio della procedura di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai fini della verifica di compatibilità ambientale. Un altro tassello importante nel complesso iter burocratico che stiamo portando avanti con la massima celerità insieme a Regione Puglia e Asl Bt per addivenire alla realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese, che rappresenterà un polo di eccellenza, riferimento di un territorio che conta oltre 250 mila persone”.

