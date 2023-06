Salento: Turista scivola su scogli, salvato da Guardia Costiera, VVF e 118

Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e 118 hanno portato a termine un difficoltoso intervento di salvataggio. Nel pomeriggio di lunedì 26 giugno, un turista ha subito un grave infortunio a Porto Miggiano (Lecce) scivolando sugli scogli rimanendo bloccato a causa dei traumi subiti.

I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che in breve si sono recati sul posto per il primo intervento, constatando tuttavia l’impossibilità di procedere al recupero dell’uomo. Così, il personale del 118 ha richiesto l’intervento via mare della Guardia Costiera di Otranto che, sotto il coordinamento della Sala Operativa, si è recata immediatamente in zona. Pochi istanti dopo, sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Lecce, allertato per la necessaria e fondamentale assistenza per la zona particolarmente impervia.

Grazie alla sinergia e la professionalità di tutti i soccorritori è stato possibile procedere in sicurezza al recupero via mare dell’infortunato, trasportato in ambulanza nel porticciolo di Porto Miggiano.

