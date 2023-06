Nardò: Per sfuggire all’arresto, si lancia dal terzo piano

Un ventenne di Nardò, considerato minorenne, è riuscito a fuggire dall’arresto da parte dei Carabinieri calandosi dal terzo piano della sua abitazione e al momento è ancora ricercato.

Il giovane era stato dichiarato colpevole di un furto e condannato a scontare alcuni mesi di prigione. Nella speranza di evitare la detenzione, aveva presentato una richiesta per espirare la pena attraverso l’affidamento ai servizi sociali, ma il tribunale per i minorenni aveva respinto la richiesta. Di conseguenza, i Carabinieri si erano recati a casa sua per accompagnarlo in carcere a Bari.

Quando i militari hanno bussato alla porta, il ventenne si è barricato nella sua stanza e successivamente è riuscito a fuggire calandosi dal balcone con l’aiuto di un tubo di scolo. Attualmente, le autorità lo stanno ancora cercando.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp